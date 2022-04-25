Срок будет продлен еще на 60 дней. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Павел Босернакер.

Обратите внимание 500 злотых на покупку лекарств: что известно о новой программе для украинцев в Польше

Срок выплаты продлили еще на 60 дней

По подсчетам правительства, 600 тысяч беженцев получают помощь от польских семей.

Мы продлим срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины еще на 60 дней,

– заявил Босернакер.

Он также напомнил, что в ближайшие дни истекает срок в 60 дней с момента прибытия в Польшу первых беженцев из Украины. Как он напомнил, это тоже период, в течение которого польские семьи могут получить возмещение средств за помощь беженцам.

Размер пособия составляет 40 злотых на человека в сутки. Его можно выплачивать не более 60 дней.

Уполномоченный правительства по делам беженцев с войны Босернакер заявил, что в закон о специальной помощи будут внесены изменения.

На следующей неделе будет парламентская сессия, и мы хотим сегодня сказать, что все, кто думает, что делать дальше, смогут продлить свое пребывание на 60 дней,

– подчеркнул он.

Заметим: ООН сообщила, что за два месяца войны в Украине число беженцев приближается к 5,2 миллионам человек. Больше всего людей выехало в Польшу – 2,9 миллиона.

Может заинтересовать – В Польше люди в церкви спели "Ой, у лузі червона калина": смотрите видео