Польща почала повертати гроші, які незаконно отримала частина українців

Управління соцстрахування Польщі (ZUS) виявило, що частина біженців виїхала з Польщі, але подовжувала отримувати допомогу.

Незаконна допомога

Приблизно 2 мільйони злотих неправомірно виплатити українським біженцям. Оскільки вони виїхали з Польщі, вони мали отримувати підтримку. Вже повернули 35,3 тисячі злотих.

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Суми, передбачені ZUS, не поширюються на сімейні виплати та соціальну допомогу. Ними керують муніципалітети. Але виплат, які були виплачені неправомірно, може бути набагато більше. ZUS дає 2 роки на повернення коштів.

Що передбачає нове законодавства

28 січня набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України. Відповідно до нього призупиняється виплата по допомозі сім’ям громадян України, якщо отримувач допомоги або дитина, на яку призначено допомогу, виїжджає за межі Польщі.

Завдяки поправці ZUS також отримав доступ до реєстру Прикордонної служби, а разом з ним і до інформації про дати в’їзду та виїзду громадян України з території Польщі. За місяць дії нової норми Закону про допомогу ZUS призупинив виплату допомоги приблизно 3200 громадянам України.

Але, якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів з дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі та виплату допомоги буде відновлено.

Але система поновлення виплат поки що може давати збої, оскільки прикордонники можуть не реєструвати повернення у спеціальному реєстрі. Отже, при поверненні треба заявляти, що "повертаюсь до Польщі у зв'язку з втечею від війни", інакше можна втратити доступ до польського медобслуговування та пільг.