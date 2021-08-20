Польща починає боротись із нелегальними мігрантами: чергові зміни у законодавстві

Польський уряд прийняв проєкт правок до закону про іноземців, а також про надання захисту негромадянам на території республіки. У ньому влада реагує на складну міграційну ситуацію на зовнішніх кордонах ЄС.

Нові правки вносять положення, які "прискорять процеси обов'язкового виїзду іноземців" з території Польщі. Крім цього, якщо іноземна особа заявлятиме про намір отримати статус біженця, у багатьох випадках такі запити навіть не розглядатимуть.

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Правки до міграційних законів

Статус біженця не зможуть отримати ті, хто нелегально перетнув державний кордон Польщі або прибули із країн, у яких їм не загрожує небезпека (у "списку безпечних", зокрема, Україна, Білорусь та Росія).

Також якщо іноземця спіймають під час незаконного перетину кордону, то ухвалення рішення щодо його повернення на батьківщину ґрунтуватиметься не на Адміністративному кодексі. Прискорене рішення прийматиме компетентний голова прикордонної служби – його можна буде оскаржити у суді, однак вже поза межами Польщі.

Такі правила набудуть чинності не раніше, ніж через місяць – засідання Сейму заплановано на 15 вересня. До цього польські прикордонники проводитимуть посилений контроль.

Згідно з даними CIR, з початку серпня цього року білорусько-польський кордон намагались нелегально перетнути, втікаючи від режиму Лукашенка.