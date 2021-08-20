Новые поправки вносят положения, которые "ускорят процессы обязательного выезда иностранцев" с территории Польши. Кроме этого, если иностранное лицо будет заявлять о намерении получить статус беженца, во многих случаях такие запросы даже не будут рассматривать.

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Поправки к миграционным законам

Статус беженца не смогут получить те, кто нелегально пересек государственную границу или прибыли из стран, в которых им не грозит опасность (в "списке безопасных", в частности, Украина, Беларусь и Россия).

Также если иностранца поймают во время незаконного пересечения границы, то принятие решения относительно его возвращения на родину будет основываться не на Административном кодексе. Ускоренное решение будет принимать компетентный глава пограничной службы – его можно будет обжаловать в суде, однако уже за пределами Польши.

Такие правила вступят в силу не ранее, чем через месяц – заседание Сейма запланировано на 15 сентября. До этого польские пограничники будут проводить усиленный контроль.

Обратите внимание! Согласно данным CIR, с начала августа этого года белорусско-польскую границу пытались нелегально пересечь 1 935 человек, убегая от режима Лукашенко.