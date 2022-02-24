Як пояснила прессекретарка Польського агентства аеронавігаційного обслуговування Агата Круль, зараз триває аналіз сценаріїв, які можуть бути запроваджені в повітряному просторі.

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Яка зараз ситуація

Агата Круль повідомила, що цілодобову безпеку в повітряному просторі Польщі забезпечують оперативно-технічні служби, а ситуація перебуває під постійним контролем. За її словами, Польське агентство аеронавігаційного обслуговування на постійній основі співпрацює з армією та службами, відповідальними за державну безпеку.

Через напружену ситуацію в Україні Польське агентство аеронавігаційного обслуговування аналізує сценарії, які незабаром можуть мати місце в повітряному просторі країн, що межують із Польщею. Песимістичний варіант – повне закриття повітряного простору України та Білорусі,
– сказала речниця агентства.

Вона підкреслила, що це означає втрату трафіку на рівні 330 операцій щоденно.

Рейси до України все одно літатимуть

У відомстві повідомили, що не бажають повного закриття авіасполучення з Україною. Тому розглядають варіант скасування рейсів до всіх інших українських міст, крім Львова.

Що відомо про загрозу вторгнення Росії

Про загрозу російського вторгнення в Україну почали говорити ще в жовтні 2021 рокую саме тоді розвідка та ЗМІ фіксували скупчення техніки країни-агресора біля наших кордонів. Ситуація значно загострилася 16 лютого, коли проросійські бойовики збільшили обстріли на Донбасі. Після того Володимир Путін підписав скандальний указ про визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР". Такий крок засудив цивілізований світ та назвав це порушенням територіальної цілісності України.