Як пояснила прессекретарка Польського агентства аеронавігаційного обслуговування Агата Круль, зараз триває аналіз сценаріїв, які можуть бути запроваджені в повітряному просторі.

Важливо Від збору полуниці до відкриття мережі магазинів у Польщі: інтерв'ю з братами Колесниками

Яка зараз ситуація

Агата Круль повідомила, що цілодобову безпеку в повітряному просторі Польщі забезпечують оперативно-технічні служби, а ситуація перебуває під постійним контролем. За її словами, Польське агентство аеронавігаційного обслуговування на постійній основі співпрацює з армією та службами, відповідальними за державну безпеку.

Через напружену ситуацію в Україні Польське агентство аеронавігаційного обслуговування аналізує сценарії, які незабаром можуть мати місце в повітряному просторі країн, що межують із Польщею. Песимістичний варіант – повне закриття повітряного простору України та Білорусі,

– сказала речниця агентства.

Вона підкреслила, що це означає втрату трафіку на рівні 330 операцій щоденно.

Рейси до України все одно літатимуть

У відомстві повідомили, що не бажають повного закриття авіасполучення з Україною. Тому розглядають варіант скасування рейсів до всіх інших українських міст, крім Львова.