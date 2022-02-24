Как пояснила пресс-секретарь Польского агентства аэронавигационного обслуживания Агата Круль, сейчас идет анализ сценариев, которые могут быть введены в воздушном пространстве.

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Какая сейчас ситуация

Агата Крулль сообщила, что круглосуточную безопасность в воздушном пространстве Польши обеспечивают оперативно-технические службы, а ситуация находится под постоянным контролем. По ее словам, Польское агентство аэронавигационного обслуживания постоянно сотрудничает с армией и службами, ответственными за государственную безопасность.

В связи с напряженной ситуацией в Украине Польское агентство аэронавигационного обслуживания анализирует сценарии, которые вскоре могут иметь место в воздушном пространстве стран, граничащих с Польшей. Пессимистический вариант – полное закрытие воздушного пространства Украины и Беларуси,

– сказала спикер агентства.

Она подчеркнула, что это означает потерю трафика на уровне 330 сделок ежедневно.

Рейсы в Украину все равно будут летать

В ведомстве сообщили, что не желают полного закрытия авиасообщения с Украиной. Поэтому рассматривают вариант отмены рейсов во все другие украинские города, кроме Львова.