Політик пояснив, що такий законопроєкт є особливо важливим на тлі міграційного тиску з боку Білорусі та загрозливих дій Росії.

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Чому чисельність армії хочуть збільшити

Качинський стверджує, що такий оборонний законопроєкт є вкрай важливим через погіршення геополітичного становища країни та ситуації у світі загалом. Він, зокрема, згадав про "імперські амбіції Росії". А також навів як приклад гібридну війну з використанням мігрантів, яку Білорусь веде проти Польщі та інших країн-членів Євросоюзу.

Політик підкреслив, що Польща – це країна на східному фланзі ЄС та НАТО. Втім, аби у разі загрози реалізувати необхідні рішення, Альянсу потрібен час. Тож Польща має бути здатною досить довго захищатися поодинці.

Інші подробиці про законопроєкт

Оборонний план представляли сам Качинський та Маріуш Блащак, який обіймає посаду міністра оборони Польщі. У законопроєкті передбачене збільшення оборонного бюджету та кількості збройних сил – щонайменше до 250 тисяч солдатів та 50 тисяч резервістів.

Зверніть увагу! Відповідний законопроєкт одразу зазнав критики з боку опозиції. Там скаржаться, що саме "Право та справедливість" відповідальна за ослаблення польських збройних сил.