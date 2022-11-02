У Польщі перевірятимуть, чи діти з України ходять до шкіл: як і коли

За польськими даними, початкову школу в Польщі відвідують 8% українців, а середню – приблизно 50%.

Згідно з пропозицією, директори шкіл та органи місцевого самоврядування перевірятимуть, чи діти з України відвідують школу. Пояснюють необхідність змін тим, що це допоможе швидше реагувати, якщо не буде виконано шкільного обов'язку, оскільки закони Польщі передбачають обов'язкову шкільну освіту для всіх дітей.

Тому якщо ви проживаєте в Польщі вже тривалий час або плануєте залишатися, краще записати дитину до державної або приватної тамтешньої школи.

Як відбуватиметься перевірка

Розпочати перевірки планують із наступного навчального року. Також зазначають, що такі нововведення допоможуть адміністраціям шкіл краще проводити контроль відвідуваності.

Перевірятимуть завдяки PESEL. З нього до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про дітей шкільного віку, які приїхали до Польщі з України.

Запропоновані положення значно полегшать директорам шкіл і гмінам здійснювати контроль за шкільним обов'язком та обов'язком навчання. Зміна стосується всіх учнів польської системи освіти, зокрема дітей з України, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року,

– пояснюють польські урядовці.

У разі ухвалення, зміни набудуть чинності від 1 квітня 2023 року.

Крім того, у Польщі очікують, що 2023 року кількість учнів з України може збільшитися. Там прогнозують до 150 тисяч українських учнів початкових класів.