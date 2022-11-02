Польша будет следить, ходят ли украинские дети в школу

Теперь директора школ и органы местного самоуправления получат инструменты, позволяющие им проверять, посещают и учатся ли ученики из Украины в польских школах. Соответствующий законопроект разработало Министерство внутренних дел и администрации Польши.

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По польским данным, начальную школу в Польше посещают 8% украинцев, а среднюю – примерно 50%.

Согласно предложению, директора школ и органы местного самоуправления будут проверять, посещают ли дети из Украины школу. Объясняют необходимость изменений тем, что это поможет быстрее реагировать, если не будет выполнена школьная обязанность, поскольку законы Польши предусматривают обязательное школьное образование для всех детей.

Поэтому если вы проживаете в Польше уже долго или планируете оставаться, лучше записать ребенка в государственную или частную тамошнюю школу.

Как будет происходить проверка

Начать проверки планируют со следующего учебного года. Также отмечают, что подобные нововведения помогут администрациям школ лучше проводить контроль посещаемости.

Проверять будут благодаря PESEL. Из него в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о детях школьного возраста, приехавших в Польшу из Украины.

Предложенные положения значительно облегчат директорам школ и гминам осуществлять контроль за школьной обязанностью и обучением. Изменение касается всех учащихся польской системы образования, в частности детей из Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года,

– объясняют польские чиновники.

В случае принятия, изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Кроме того, в Польше ожидают, что в 2023 году количество учащихся из Украины может увеличиться. Там прогнозируют до 150 тысяч украинских учащихся начальных классов.