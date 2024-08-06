Обе стороны уже подтвердили информацию. Говорится, что решение – временное.

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Пункт пропуска закрывают для капитального ремонта. В то же время никакого дедлайна по открытию пока не озвучили. Сами ремонтные работы продлятся как минимум до 14 ноября.

В связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуську будет значительно затруднено движение транспорта, сообщило Надбужанское отделение Пограничной службы,

– говорится в сообщении.

Людей просят учесть это при планировании своих путешествий. К слову, летний сезон – в разгаре, что существенно усложняет ситуацию на границах. В частности, с Польшей. Среднее время ожидания превышает 6 – 8 часов. Между тем ситуация на границе, например, с Венгрией – еще сложнее.

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