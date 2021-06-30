Чому майже половина жителів Польщі проти того, аби магазини працювали у неділю

Все більше польських магазинів починають "обходити" заборону торгівлі по неділях шляхом надання поштових послуг. Майже 40% поляків ця тенденція не до вподоби. Вони вважають, що законодавчі органи повинні ввести додаткові заходи контролю на адресу таких магазинів. Більшість людей, які категорично налаштовані проти роботи торгових мереж у неділю, мають 30 – 39 років.

Це результати опитування громадської думки, проведеного в другій половині червня цього року UCE RESEARCH і SYNO Poland для Gazeta Wyborcza. У ньому взяли участь понад 1100 дорослих жителів Польщі. Вибірка була репрезентативною з точки зору статі, віку, розміру міста, освіти й регіону.

Цікаво Витирати українцями ноги ніхто не в праві, – українка про досвід депортації та боротьбу за права

Чи дійсно магазини порушують закон, коли працюють у неділю

Жителі Польщі негативно ставляться до роботи магазинів у неторгові дні, бо вважають це спробою обхитрити закон. Тому люди не проти, аби такі торгові точки піддавалися суворішим правилам діяльності.

Натомість провідні експерти зі сфери торгівлі запевняють, що про спроби порушення закону не йдеться. Вищеописана діяльність, на їхню думку, є кроком назустріч потребам клієнтів. До того ж в умовах пандемії така торгівля є більше, ніж виправданою.

Президент асоціації Forum Dialogu Gospodarczego Анджей Фалінскій підкреслює, що економічні аргументи не підтверджують раціональності закриття магазинів у неділю, а соціальні – вказують на альтернативні можливості, такі як, наприклад, підвищена ставка у неділю.

Мацей Пташіньскій, віцепрезидент Польської торгової палати, переконаний, що майданчики, які відкриваються на підставі надання поштових послуг, діють в рамках законодавства, і це підтверджується великою судовою практикою. Він нагадав, що, за результатами дослідження Польської торгової палати, споживачі використовують такі магазинчики так само часто, як і відділення Poczty Polskiej, а можливість ефективного функціонування e-commerce під час пандемії є вкрай важливою.

Свої думки з цього приводу висловила і президентка Польської організації торгівлі та збуту Рената Юшкевич. Вона вважає, що настрої суспільства залежать від того, в яких обставинах перебувають люди. Звідси й різне ставлення до роботи магазинів у неділю.

Поділ думок в суспільстві є результатом відмінностей у світогляді та індивідуальних ситуаціях. Прихильниками обмежень торгівлі у неділю є люди, у яких немає особливих труднощів через обмеження, або у яких є достатньо часу на покупки протягом тижня,

– пояснює Рената Юшкевич.

Отже, закриті у неділю магазини – це свого роду традиція, до якої звикли жителі Польщі, тому часткове порушення її викликає спротив у населення з консервативними поглядами. Та сучасні вимоги стимулюють власників бізнесу розширювати діяльність.