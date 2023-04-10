Як поляки відзначають Поливаний понеділок: традиції свята

Сьогодні,10 квітня, у Польщі триває другий день святкування Воскресіння Господнього. Як поляки відзначають Великодній понеділок та яких традицій у сусідній країні дотримуються до нині, розповідаємо далі.

Великодній понеділок, також відомий як Мокрий понеділок і Śmigus-dyngus, є важливим святом для жителів Польщі. Цей день вільний від роботи, торгівлі та навчання.

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Як святкують Поливаний понеділок у Польщі

Мокрий понеділок (другий день після Великодня) особливо очікують наймолодші. Адже в цей день заведено обливати людей водою.

Раніше під час Śmigus-dyngus хлопці обережно кропили дівчат водою. Впродовж усього дня люди ходили від хати до хати, і у формі побажань і співів, просили солодощів або грошей.

Зараз діти можуть мати спеціальні пластикові пістолети і поливати один одного водою в рамках розваги. У деяких сім'ях також існує традиція будити домочадців вранці холодною водою. Не кожен мріє намочитися водою. Однак ця традиція має позитивне підґрунтя – бути мокрим під час Śmigus-dyngus віщує щастя.

Зникаючим звичаєм під час Великодня в Польщі є так званий kurek dyngusowy. Його відзначають нарівні з Мокрим понеділком. Про що йдеться? Молодь їздить із півнем (колись живим, а сьогодні замінений на штучного, наприклад, із тіста чи глини) на возі через усе село. Співають, збирають гроші та дрібні подарунки і обливають зустрічних дівчат водою.