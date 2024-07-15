Впервые в Таиланде Пол Ли побывал в 2021 году. Тогда он был просто в восторге от местных пейзажей, атмосферы и цен. Последние были гораздо ниже, чем Ли привык дома.

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Пол Ли мечтал о переменах

Пол Ли признавался, что дома ему хватало денег на жизнь. Он зарабатывал около миллиона долларов в год. В то же время Пол Ли постоянно чувствовал себя подавленным. Новые дни совсем переставали радовать. В конце концов, Пол Ли решил изменить свою жизнь к лучшему и переехать в Таиланд.

Когда впервые приехал в Таиланд, то почувствовал, что помолодел. Все было совершенно новым, и я начал жизнь с чистого листа. Чем дольше здесь живу, тем больше влюбляюсь в город,

– подчеркнул Пол.



Пол Ли / CNBC

После переезда в Таиланд Пол Ли начал зарабатывать гораздо меньше: всего 150 тысяч долларов в год. В то же время этих денег хватает, ведь цены там – гораздо ниже. Квартиру Пол Ли арендует за 500+ долларов в месяц. Кроме того, коммунальные услуги ему обходятся еще в 100+ долларов. Пол Ли не готовит: на уличную еду и доставки он тратит еще 500+ долларов.

Сначала родители Пола Ли были не в восторге от решения сына переехать. Однако впоследствии и сами решили переехать в Южную Корею.

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