Закинуті будинки у Литві будуть приймати туристів

У Литві набирає популярності цікавий соціальний проєкт. Покинуте заміське житло зроблять доступним для мандрівників за символічну плату.

Головна мета цього проєкту – відновити занедбані будівлі і розвивати внутрішній туризм у Литві. Така ідея виникла через популярність екологічних подорожей країною. Також вплинуло те, що стрімко зросла кількість покинутих будинків у сільській місцевості.

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Оплата – символічна

У відремонтованих будинках встановлять двері з комбінованим замком. Щоб їх відімкнути, турист мусить підтвердити, що погоджується з правилами оренди цього житла. Далі мандрівник має засвідчити свою особистість та зробити символічну пожертву. Конкретну ціну не встановлюють, відвідувачі мають самостійно визначити, скільки вони готові заплатити.

Організатори проєкту не бояться невихованих та нахабних туристів. Вони впевнені, що це переважно будуть відповідальні мандрівники, які поважають екологічний туризм. Перші будиночки вже наприкінці літа відкриють для заселення.

Коли я почула про проєкт, одразу ж запропонувала свій будиночок. Коли будівля просто стоїть, вона руйнується, одного дня її просто не стане. Але коли вона використовується, ви починаєте за нею доглядати, тому вона проживе довше,

– розповідає одна з власниць старого будинку в Литві.

Відновлення житла

Команда приводить занедбані будинки до ладу. Всі працюють добровільно, бо просто вірять в успіх цієї ініціативи. Планують створити таку мережу житла по всій Литві. Зараз волонтери роблять ремонт у будинках, прибирають територію та облаштовують кімнати.

Команда проєкту працює добровільно / Фото keliautojunameliai.lt

Охочі можуть підтримати проєкт: допомогти знайти покинутий будинок або ж просто фінансово. Це можна зробити на офіційному сайті.