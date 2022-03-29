Поки чоловіки на фронті: у Варшаві зіграє львівський оркестр в жіночому складі

У варшавському музичному театрі Roma Musical Theater (Nowogrodzka, 49) пройде благодійна мистецька акція "Для України". Кошти від події передадуть на потреби дітей в Україні.

Захід відбудеться за підтримки Посольства України у Республіці Польща в середу, 30 березня. Початок концерту – о 19:00.

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Детальніше про подію

У цей вечір виступить Ярослав Шемет – один з найвідоміших українських диригентів молодого покоління. Також під час концерту співачка та народна артистка України Тіна Кароль виконає гімн України.

У першій частині програми музиканти зіграють уривки зі спектаклю "Пілоти", присвяченому Другій світовій війні.

В другій частині Симфонічний оркестр INSО Львівської національної філармонії візьме участь у перформансі: на сцені глядачі побачать 60 стільців (саме стільки музикантів оркестру зазвичай виходять на сцену), але лише 22 із них будуть зайняті. Це символізуватиме те, що значна кількість чоловічої частини колективу зараз захищає Україну на фронті.

Цей болісний перформанс нагадує про найбільше випробування, яке випало на долю сучасної України. Пусті стільці, на яких зазвичай сидять чоловіки-музиканти, символізують біль кожної української жінки, яка чекає на свого чоловіка з війни,

– зазначила організаторка події Ірина Ковальчук.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця також прокоментував заплановану мистецьку акцію.

В усі часи нашої історії музика була поруч з українцями, надавала сил та вела вперед. Зараз, коли Росія веде варварську війну в Україні, наша музика так само поруч. Зцілює і допомагає переживати складні часи. Цим концертом ми також хочемо подякувати Польщі, її гостинному народу за підтримку. За неймовірне тепло, яке кожен українець відчуває тут,

– висловився Андрій Дещиця.

Квитки можна придбати тут. Крім того, є можливість дивитися подію онлайн і перерахувати благодійну пожертву на підтримку Help Ukraine Center – найбільшого логістичного хабу із забезпечення гуманітарної допомоги.

У варшавському музичному театрі відбудеться благодійна мистецька акція "Для України" / Зображення INSО