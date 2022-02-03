Погрожував газовим балончиком: у Польщі чоловік напав на трудових мігрантів з України

Громадянин Польщі мав відвертий конфлікт з українцем та домагався його виселення з квартири. Постраждала також жінка, яка спостерігала за сваркою.

Інцидент стався у Гералтові поблизу Болеславця 19 січня. Розголос подія отримала нещодавно, коли в інтернеті почали поширювати відео сутички.

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Деталі нападу поляка на українців

57-річний громадянин Польщі хотів, аби трудові мігранти, які винаймають квартиру, виселилися. Своє бажання він озвучував у агресивній формі. Чоловік вживав ненормативну лексику та погрожував газовим балончиком.

Між 57-річним поляком та 26-річним українцем спочатку виникла словесна перепалка. 28-річна громадянка України стала свідком цього конфлікту, в розмову не втручалася. Пізніше українець звернувся до неї з проханням викликати поліцію. Тоді поляк розпилив сльозогінний газ обом українцям в обличчя.

Заяву в поліцію подала жінка.

Ми збиралися провести перевірку тілесних ушкоджень українця, але він уже виїхав з Польщі,

– коментує ситуацію Лукаш Кроль з поліції Болеславця.

Наразі поліція веде провадження щодо порушення поляком пункту 1 статті 191 Кримінального кодексу. У цьому пункті йдеться про те, що той, хто використовує насильство проти особи або незаконну погрозу з метою примусити іншу особу до дії, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років.

У Польщі чоловік напав на двох громадян України / Скриншот з відео

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