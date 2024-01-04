Країни Північної Європи охопили люті морози: як виглядає зима в Скандинавії

На півночі Європи фіксують найнижчу температуру за всю зиму. Сильні морози накрили Швецію та Фінляндію. Тут не тільки рекордно холодно, але й надзвичайно атмосферно.

Цього тижня температура повітря у Швеції та Фінляндії побила рекорд і опустилась до -40°C. Також країни постраждали від потужних снігопадів та сильного вітру. Дивіться найефектніші фотографії зимових морозів на півночі Європи у підбірці 24 Каналу.

Читайте також Справжня зима: в яких містах Європи випадає найбільше снігу

Рекордні морози Європи

На півночі Швеції у селі Ніккалуокта температура цього тижня опустилась до -41,6 градуса за Цельсієм. Але цей рекорд протримався недовго. В ніч на середу у Квіккьокку була зафіксована температура -43,6°C. Це найнижча температура січня у Швеції за останні 25 років.

Шведи справляються не лише з рекордними морозами, але й зі сніговими заметами / Фото Fredrik Sandberg (TT)

Похолодання у сусідній Фінляндії зафіксували у місті Ілівієска. Там температура вранці 2 січня знизилась до -37,8°C. Стовпчики термометрів показали понад -30°C і в кількох місцях у Лапландії. В Енонтекіо холод уже досяг -42,1°C.

Місто Ваала у Фінляндії розпочало новий рік з сильних морозів / Фото Pekka Hatunen

У соцмережах показали, наскільки холодно зараз у Лапландії / Фото з інстаграму natureninanina

Також в мережі нагадали, що буде, коли ефектно розлити окріп при температурі -40 градусів. Цей зимовий тренд знову став популярним.

Сильні снігопади спричинили проблеми у Данії та на півдні Норвегії. Влада закликала людей залишатися працювати з дому, у деяких містах закрили школи. В Осло на наступні вихідні пообіцяли, що температура може досягти 27 градусів морозу. Це буде новий зимовий рекорд для столиці Норвегії.

Хурделиця в Норвегії / Фото Tor Erik Schrøder (NTB)

Через екстремальні холоди та сніжні бурі у Скандинавії є перебої з громадським транспортом. Рекордний холод у Швеції та Фінляндії вплинув на ціни на електроенергію – вони різко зросли.