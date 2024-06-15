Європу – плавить: аномальна спека зриває туристичний сезон

Літо 2024 мало стати ідеальним туристичним сезоном. Сфера вперше повернулася на допандемійний рівень, а найпопулярніші курорти готувалися приймати мандрівників з різних куточків світу. Однак відпочинку перешкоджає аномальна спека.

Експерти прогнозують, що літо 2024 може стати одним з найспекотніших в історії світу. Пік ще не настав. Водночас температура повітря, яка стрімко пішла вгору, вже псує відпочинок на популярних європейських курортах. Тим часом у липні та серпні ситуація має ще ускладнитися.

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Яка країна постраждала найбільше

Наразі від екстремальної спеки найбільше постраждала Греція. В епіцентрі погодного лиха опинився острів Родос. У 2023 році курортний сезон там зірвали лісові пожежі. Туристам, які постраждали від катастрофи, запропонували безплатний відпочинок на Родосі у 2024. Однак спека знову може перешкодити реалізувати плани. Окрім того, декілька днів тому Родос сколихнув землетрус.

Загалом погодні умови у Греції – настільки загрозливі, що влада країни вирішила тимчасово закрити деякі туристичні локації. Це варто врахувати, плануючи свій туристичний маршрут.

На Кіпрі вже зафіксували рекордну спеку. Подекуди там вже спалахнули лісові пожежі. Туристичний сезон наразі не скасовують, однак він – вже під загрозою.

Тим часом іспанську Менорку заливає зливами. Спершу туристи буквально "підсмажуються" від спеки, а тоді тікають з пляжів, аби їх не змило дощем.