По данным немецких СМИ, в течение ближайших дней погода на юге страны будет оставаться капризной, информирует Закордон 24. В частности, зима вернулась в город Кандель (земля Баден-Вюртемберг). Там уже заработали подъемники для поклонников горных лыж и сноуборда.

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Ожидается, что попасть на подъемник в выходные можно будет с 09:00 до 17:00. Людям напоминают о правилах безопасности и желают приятного отдыха.

Заснежило и Цугшпитце

Также туристам сообщили о заснеженной Цугшпитце – самой высокой горе Германии (2 962 метров). Местный снежный покров сейчас оценивают в примерно три метра. Для туристов заработали 16 из 20 трасс. Кроме того, отмечают, что работают все подъемники.



Цугшпитце – заснеженная красавица / Unsplash

Между тем на горе Небельхорн выпало уже до 234 сантиметров снега. Там также благоприятные условия для поклонников горнолыжного отдыха.

Прогнозируют, что метели в Альпах будут продолжаться. Люди в сети шутят, что время устанавливать рождественские ярмарочные домики, печь штоллены и варить глинтвейн. Лето 2024 года откладывается, зима 2.0. – вернулась.