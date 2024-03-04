Шеллі Мармер – експертка з подорожей – розповіла, що справжньою перлиною Європи є румунський Брашов (900 кілометрів від Києва). Він розташований у самому серці романтичної та загадкової Трансильванії. Саме там жив Влад III, який увійшов в культуру людства як Граф Дракула.

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Чому Брашов – особливий

Мармер наголосила, що саме Брашов – найкраща локація, аби познайомитися з багатою історією та культурою Румунії. Місту вже близько восьми сотень років й за цей час там поєдналися чимало культур.



Брашов наче телепортує мандрівників у минуле / Unsplash

Місто розташоване біля підніжжя Карпатських гір й нагадує телепорт у минуле. Гуляючи вузенькими вуличками, насолоджуючись готичною та бароковою архітектурою, здається, що світ раптом помолодшав на століття або й декілька.



На знайомство з Брашовом варто виділити щонайменше день / Unsplash

Наразі Брашов ще не є надто популярним серед туристів. Тому насолодитися містом можна у тиші та спокої.

Зауважте! Одним з найвідоміших мандрівників у Трансильванію є король Чарльз III. Він регулярно відвідує регіон та навіть володіє там нерухомістю.

Щоб сповна насолодитися старовинним Брашовом, туристам рекомендують виділити щонайменше день. У місті – багато готелів та ресторанів, тому проблем з побутом не буде. Якщо ж ви завітали до Трансильванії на декілька днів, можна відвідати Бран (Замок Дракули), розташований за 30 кілометрів. З Брашова туди регулярно курсують автобуси.