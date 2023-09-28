У Європі можна насолодитися не лише культурним відпочинком та архітектурою. Дозвольте європейським містам здивувати вас. Які 3 локації варто відвідати тим, хто шукає нових вражень і пригод – далі в матеріалі.

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Фестиваль гігантського омлету

Приготування "‎Омлету дружби" – це багаторічна французька традиція. Вона бере початок ще з часів Наполеона. А останніх 50 років фестиваль велетенського омлету регулярно проводять у місті Бессьєр на півдні Франції.

За легендою, Наполеон був зі своєю армією на півдні Франції і вони вирішили заночувати поблизу Бессьєра. Ввечері його пригостили омлетом від місцевого кухаря. Наполеон був настільки вражений його смаком, що на ранок наказав жителям міста зібрати геть усі яйця в Бессьєрі та приготувати величезний омлет для його армії.

Тепер ця традиція переросла в приготування "‎Омлету дружби" на Великдень. Ним частують містян, туристів та обов'язково годують нужденних. На цей фестиваль до Франції щороку з'їжджаються кухарі з усього світу, щоб разом готувати омлет із тисяч яєць. Всю цю смакоту безплатно роздають усім відвідувачам Бессьєра.

"‎Омлет дружби" у Франції / Фото REMY GABALDA (AFP)

Седлецький костел у Чехії

Цей унікальний монастир XIII століття сподобається найвідчайдушнішим туристам. Він особливий, адже оздоблений десятками тисяч людських кісток. Їх використали для створення арок, оформлення стелі та навіть величезної люстри.

Біля цього місця раніше були поховані 10 тисяч воїнів, чиї кістки і взяли для оздоблення монастиря. Звучить моторошно, але ця екскурсія є дуже популярною в Чехії. Таку унікальну споруду більше не вдасться знайти ніде.

Монастир, оздоблений людськими кістками / Фото Unsplash

Пивні басейни в Австрії

Starkenberger Beer Pools – чудове місце для тих, хто любить пиво і готовий "‎поринути в нього з головою". Це австрійський замок із сімома великими басейнами, які наповнені теплим пивом. Тут можна не лише скупатися в пиві, а й більше дізнатися про історію цього напою.

Пивні спа-процедури будуть корисними для вашої шкіри, адже напій багатий на вітаміни та кальцій. А ще це унікальний досвід і просто весело.

Басейн, наповнений теплим пивом / Фото TNI PRESS