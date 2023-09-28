В Европе можно насладиться не только культурным отдыхом и архитектурой. Позвольте европейским городам удивить вас. Какие 3 локации стоит посетить тем, кто ищет новые впечатления и приключения – дальше в материале.
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Фестиваль гигантского омлета
Приготовление "Омлета дружбы" – это многолетняя французская традиция. Она берет начало еще со времен Наполеона. А последние 50 лет фестиваль гигантского омлета регулярно проводят в городе Бессьер на юге Франции.
Согласно легенде, Наполеон был со своей армией на юге Франции и они решили заночевать близ Бессьера. Вечером его угостили омлетом от местного повара. Наполеон был настолько поражен его вкусом, что к утру приказал жителям города собрать все яйца в Бесьере и приготовить огромный омлет для его армии.
Теперь эта традиция переросла в приготовление "Омлета дружбы" на Пасху. Им угощают горожан, туристов и обязательно кормят нуждающихся. На этот фестиваль во Францию каждый год съезжаются повара со всего мира, чтобы вместе готовить омлет из тысяч яиц. Блюдо бесплатно раздают всем посетителям Бессьера.
"Омлет дружбы" во Франции / Фото REMY GABALDA (AFP)
Седлецкий костёл в Чехии
Этот уникальный монастырь XIII века понравится самым отчаянным туристам. Он особенный, ведь украшен десятками тысяч человеческих костей. Их использовали для создания арок, оформления потолка и даже огромной люстры.
Около этого места раньше были похоронены 10 тысяч воинов, чьи кости и взяли для оформления монастыря. Звучит жутко, но эта экскурсия очень популярна в Чехии. Такое уникальное сооружение больше не удастся найти нигде.
Монастырь, украшенный человеческими костями / Фото Unsplash
Пивные бассейны в Австрии
Starkenberger Beer Pools – прекрасное место для тех, кто любит пиво и готов "погрузиться в него с головой". Это австрийский замок с семью большими бассейнами, наполненными теплым пивом. Здесь можно не только искупаться в пиве, но и узнать больше об истории этого напитка.
Пивные спа-процедуры будут полезны для вашей кожи, ведь напиток богат витаминами и кальцием. А еще это уникальный опыт и просто весело.
Бассейн, наполненный теплым пивом / Фото TNI PRESS