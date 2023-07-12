"‎Залітають в ТОП": 5 найпопулярніших напрямків за версією TikTok

Соцмережа TikTok – чудове джерело натхнення для подорожей. Ця платформа з короткими відео може підказати ідеальні локації для вашої наступної подорожі.

Короткі атмосферні тіктоки з порадами щодо подорожей і новими маршрутами – в тренді під час сезону відпусток. Експерти відстежили найпопулярніші напрямки світу за версією соцмережі: порівняли кількість переглядів, хештегів та лайків.

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1. Дубай (ОАЕ)

Дубай зараз домінує у сфері подорожей серед коротких відео в тіктоку. Це місто на Близькому Сході є потужним центром авіасполучення, тому туристи часто обирають його для вікенду. Дубай – це мікс розкоші з сучасними та традиційними елементами. Найчастіше мандрівники публікують у своїх тікток-акаунтах Бурдж Халіфу та екскурсії до пустелі.

Дубай у рекомендаціях тіктоку: дивіться відео

2. Нью-Йорк (США)

Це місто є одним із найпопулярніших напрямків для подорожі як для іноземців, так і для американців. Саме тут знімали низку культових фільмів та серіалів. Тому деякі локації (наприклад, ґанок квартири Керрі Бредшоу із "‎Секс і місто") стали магнітами для туристів і регулярно з'являються в їхніх соцмережах.

Нью-Йорк – це енергійне місто, наповнене мистецтвом, культурою та смачною їжею. Якщо думаєте, де краще зняти тут тікток, то найпопулярніші локації – Бруклінський міст, Центральний парк та Емпайр-Стейт-Білдінг.

Топові локації Нью-Йорка: відео з тіктоку

3. Лондон (Велика Британія)

Одним із найпопулярніших міст за версією платформи TikTok є Лондон: звідси публікують мільйони роликів. Найчастіше на відео Біг-Бен, Тауерський міст та Букінгемський палац. Також у столиці Британії є чимало музеїв, ресторанів та розважальних закладів. А денна поїздка до Оксфорда, Віндзора чи Брайтона зробить вашу мандрівку ще різноманітнішою.

Популярний тікток з Лондона: дивіться тут

4. Париж (Франція)

Столиця Франції приваблює блогерів своєю романтичною атмосферою та кінематографічними локаціями. Щороку Париж приймає десятки мільйонів відвідувачів. Легендарна Ейфелева вежа та вечірній Мулен Руж – лише частинка того, що можна тут побачити.

За межами Парижа туристи обирають розкішний Версальський палац, який перенесе вас у Францію 17-го століття.

Короткий блог з Парижа: дивіться відео

5. Стамбул (Туреччина)

Стамбул – це суміш східної та західної культур. Місто має багато цікавих локацій для туристів-блогерів. Від знаменитого Софійського собору і до барвистого Гранд-базару. Чудові враження залишаться після прогулянки по Босфору на поромі, звідки можна помилуватися містом з води.

Прогулянка Стамбулом в тіктоку: дивіться тут