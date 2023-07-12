Короткие атмосферные тиктоки с советами по путешествиям и новыми маршрутами – в тренде во время сезона отпусков. Эксперты отследили самые популярные направления мира по версии соцсети: сравнили количество просмотров, хэштегов и лайков.

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1. Дубай (ОАЭ)

Дубай сейчас доминирует в сфере путешествий среди коротких видео в токтоке. Этот город на Ближнем Востоке является мощным центром авиасообщения, поэтому туристы часто выбирают его для уик-энда. Дубай – микс роскоши с современными и традиционными элементами. Чаще всего путешественники публикуют в своих токток-аккаунтах Бурдж-Халифу и экскурсии в пустыню.

Дубай в рекомендациях тиктока: смотрите видео

2. Нью-Йорк (США)

Этот город является одним из самых популярных направлений для поездки как для иностранцев, так и для американцев. Именно здесь снимали целый ряд культовых фильмов и сериалов. Поэтому некоторые локации (например, крыльцо квартиры Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе") стали магнитами для туристов и регулярно появляются в их соцсетях.

Нью-Йорк – это энергичный город, наполненный искусством, культурой и вкусной едой. Если думаете, где лучше снять здесь текток, то самые популярные локации – Бруклинский мост, Центральный парк и Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Топовые локации Нью-Йорка: видео с тиктока

3. Лондон (Великобритания)

Одним из самых популярных городов по версии платформы TikTok является Лондон: отсюда публикуют миллионы роликов. Чаще всего на видео Биг-Бен, Тауэрский мост и Букингемский дворец. Также в столице Британии есть немало музеев, ресторанов и развлекательных заведений. А дневная поездка в Оксфорд, Виндзор или Брайтон сделает ваше путешествие еще разнообразнее.

Популярный тикток из Лондона: смотрите здесь

4. Париж (Франция)

Столица Франции привлекает блогеров своей романтической атмосферой и кинематографическими локациями. Каждый год Париж принимает десятки миллионов посетителей. Легендарная Эйфелева башня и вечерний Мулен Руж – лишь часть того, что можно увидеть здесь.

За пределами Парижа туристы выбирают роскошный Версальский дворец, который перенесет вас во Францию 17 века.

Короткий блог из Парижа: смотрите видео

5. Стамбул (Турция)

Стамбул – это смесь восточной и западной культур. В городе есть много интересных локаций для туристов-блогеров. От знаменитого Собора Святой Софии до красочного Гранд-базара. Прекрасные впечатления останутся после прогулки по Босфору на пароме, откуда можно полюбоваться городом с воды.

Прогулка по Стамбулу в тиктоке: смотрите здесь