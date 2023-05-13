Традиционно большинство путешественников планируют свой отпуск на летний сезон. Теплая погода позволяет комфортно отдохнуть на пляже и посетить популярные городские локации. Чтобы помочь путешественникам с поиском, эксперты компании TripAdvisor исследовали основные тенденции предстоящего "горячего" сезона.

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Каким будет туристическое лето-2023

Эксперты назвали топ-5 тенденций будущего сезона:

Большинство путешественников планирует отдых именно на лето. 78% респондентов признались, что уже забронировали отпуск на период с июня по август. Интересно, что самыми активными летними путешественниками оказались жители Сингапура – 84% жителей запланировали поездку на теплый сезон.

Туристы готовы тратить больше, чем в прошлом году. Более 55% опрошенных увеличили свои туристические бюджеты. 37% рассчитывают потратить примерно столько же, сколько в прошлом году. А всего 7% желают провести летний отпуск экономнее.

Молодые путешественники настроены решительно. Больше летом планируют путешествовать миллениалы (1981 – 1996 годы рождения) и поколение Z (1996 – 2010 годы рождения). Но здесь можно говорить только о намерениях. Ведь именно молодежь чаще всего меняет планы предстоящих поездок по сравнению со старшим поколениям.

Туристы в поисках новых впечатлений. И готовы бронировать их заранее. Более 56% путешественников уже заказали (или планируют заказать) разные развлечения и мероприятия на время летнего отпуска.

Сити-брейки останутся популярными. Короткие выходные в больших городах по-прежнему в приоритете этим летом.

Какие направления будут самыми популярными с июня по август, расскажем далее.

10 самых горячих направлений этого лета

Париж (Франция). Город возглавил рейтинг, несмотря на длительные забастовки и беспорядки из-за пенсионной реформы Франции. Этим летом путешественники выбирают романтический уик-энд возле Эйфелевой башни, несмотря на загруженность города и наплыв туристов.

Город возглавил рейтинг, несмотря на длительные забастовки и беспорядки из-за пенсионной реформы Франции. Этим летом путешественники выбирают романтический уик-энд возле Эйфелевой башни, несмотря на загруженность города и наплыв туристов. Лондон (Великобритания). Британская столица летом порадует не только солнышком. Именно в теплый сезон лучше всего побывать на спортивных событиях в Лондоне. Попытайтесь попасть на футбольный матч или теннисный турнир.

Британская столица летом порадует не только солнышком. Именно в теплый сезон лучше всего побывать на спортивных событиях в Лондоне. Попытайтесь попасть на футбольный матч или теннисный турнир. Рим (Италия). Лето в Италии довольно жаркое. Но это не мешает туристам выбирать это направление с июня по август. Поэтому смело наслаждайтесь архитектурными достопримечательностями города, только позаботьтесь о воде и защитном креме.

Также в десятку вошли:

Канкун (Мексика);

Барселона (Испания);

Нью-Йорк (США);

Анталия (Турция);

Пунта-Кана (Доминиканская республика);

Орландо (США);

Амстердам (Нидерланды).

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Париж привлекает туристов в любое время года / Фото Pexels

Эксперты предупреждают, что летний туристический сезон будет одним из самых загруженных за всю историю. Путешественники устали от продолжительного карантина, государства открыли границы и ослабили ограничения. Поэтому стоит заранее позаботиться о своем летнем отпуске: забронировать билеты и найти жилье. Особенно, если вы выбрали одно из самых горячих туристических направлений этим летом.