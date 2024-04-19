Їхній спосіб боротьби: найпопулярніша локація Ісландії вводить жорстке обмеження для туристів

Найпопулярніші локації світу все більше страждають від напливу туристів. "Естафету" перейняло й місто Ісафьордюр в Ісландії.

Ісафьордур – місце неймовірної краси у найхолоднішій частині Ісландії. Щодня тисячі туристів прибувають до міста, аби помилуватися та відчути древню й священну атмосферу, яка наче телепортує у часи безстрашних вікінгів.

Зверніть увагу Париж з "Берліна" чи Таорміна з "Білого лотоса": куди поїхати у відпустку серіаломанам

Які обмеження запровадять в Ісафьордюрі

Щоб зберегти унікальне місто, влада вирішила суттєво скоротити кількість щоденних відвідувачів. Коли нові правила набудуть чинності, лише 5 тисяч туристів, які пливуть на круїзних лайнерах, щодня зможуть сходити на берег.

Представники місцевої влади наголошують: причиною для такого рішення стали можливості туристичної інфраструктури міста, а не бажання нашкодити туристам чи ускладнити їм життя.

Якщо індустрія туризму продовжить удосконалювати свою інфраструктуру, закуповуючи більше автобусів, покращуючи послуги та покращуючи якість обслуговування людей, забезпечуючи наявність туалетів і відкритість та доступність послуг, тоді ми зможемо з легкістю розмістити більше гостей,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що туристичний сезон в Ісафьордюрі лише стартує. Найбільше мандрівників відвідують місто з квітня по вересень. У 2024 році місцевий порт очікує прийняти щонайменше 200 круїзних лайнерів.