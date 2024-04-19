Исафьордур – место невероятной красоты в самой холодной части Исландии. Ежедневно тысячи туристов прибывают в город, чтобы полюбоваться и почувствовать древнюю и священную атмосферу, которая как будто телепортирует во времена бесстрашных викингов.

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Какие ограничения введут в Исафьордюре

Чтобы сохранить уникальный город, власти решили существенно сократить количество ежедневных посетителей. Когда новые правила вступят в силу, только 5 тысяч туристов, которые плывут на круизных лайнерах, ежедневно смогут сходить на берег.

Представители местной власти отмечают: причиной для такого решения стали возможности туристической инфраструктуры города, а не желание навредить туристам или усложнить им жизнь.

Если индустрия туризма продолжит совершенствовать свою инфраструктуру, закупая больше автобусов, улучшая услуги и улучшая качество обслуживания людей, обеспечивая наличие туалетов и открытость и доступность услуг, тогда мы сможем с легкостью разместить больше гостей,

– говорится в сообщении.

Стоит заметить, что туристический сезон в Исафьордюре только стартует. Больше всего путешественников посещают город с апреля по сентябрь. В 2024 году местный порт ожидает принять не менее 200 круизных лайнеров.