2024 – рік "великого вибуху" у тревел-сфері: що найчастіше гуглять мандрівники
Джерело:Think with Google
Тревел-експерти прогнозують, що у 2024 році попит на мандрівки поб'є всі світові рекорди. Найчастіше люди гуглять різноманітні розваги у різних країнах світу. Мандрівники хочуть засинати в одних країнах світу, а прокидатися – в інших.
За даними Google, тревел-бум розпочався тому, що світ нарешті позбувся всіх обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Люди можуть більше не хвилюватися про власну безпеку.
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Окрім того, у 2024 році відбудеться низка подій світового масштабу. Зокрема, мовиться про літні Олімпійські ігри у Франції та Євро-2024 у Німеччині. Також у Google зауважили, що все частіше люди обирають для себе варіант спонтанних поїздок. Мандрівники шукають дешеві квитки й бронюють житло у найнесподіваніших куточках світу. Так формується новий тренд на сіті-брейк.
Сіті-брейк – новий тренд сезону / Unsplash
Що найчастіше цікавить людей
Насамперед люди хочуть відпочити від рутини. Для цього вони шукають варіанти зі співвідношенням ціни та якості. Зауважують, що люди шукають:
- доступної розкоші;
- драйвових розваг;
- екотуризму;
- самостійних мандрівок.
Зауважують, що мандрівники все частіше користуються послугами штучного інтелекту. Він допомагає завчасно та якісно спланувати будь-яку подорож, а також додати персоналізовані пропозиції щодо маршрутів.Живете за кордоном й збираєтеся на море з українським туроператором? Оплатіть мандрівку, скориставшись додатком для грошових переказів TransferGo. Вигідно, зрозуміло й майже зі швидкістю світла.