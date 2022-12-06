Прибуток більший, ніж витрати: скільки податків уже заплатили українці до польського бюджету

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну поляки одразу відкрили свої кордони для українців. До країни ринули хвилі біженців, через що Польща зазнала чималих витрат.

Разом з тим, приїзд мільйонів українців позитивно впливає на польську економіку. Річ в тому, що біженці не розраховують лише на державну допомогу, а хочуть самостійно забезпечувати себе – вони працюють і платять податки в Польщі. Про це повідомив голова Центру міграційних досліджень Мачей Дущик.

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На яку суму українці заплатили податки в Польщі

Так, за словами експертів з Центру досліджень міграції Варшавського університету, українці, які влаштувалися на роботу в Польщі після 24 лютого, вже заплатили 10 мільярдів злотих податків до польської казни.

У випадку з українцями треба дивитися, що ми витрачаємо і що отримуємо,

– зазначають експерти, наголошуючи, що багато біженців з України вже почали працювати або витрачають гроші на товари та послуги.

Як говорить Дущик, реальних витрат на допомогу вимушеним українським переселенцям набагато більше – за даними польських державних інституцій, може йтися про 30 мільярдів злотих. Проте більшість цих грошей – це пожертвування небайдужих поляків, кошти від неурядових та міжнародних організацій. Однак "чисті" витрати держави становлять приблизно 3,5 мільярда злотих. А із податків, які платять українці, Польща отримала 10 мільярдів злотих.

Здавалося б, з погляду держбюджету, прибуток – близько семи мільярдів. Це не зовсім так, оскільки ми витрачаємо на систему освіти, охорону здоров'я. Можна сказати, що за рахунок податків державні витрати на допомогу біженцям збалансувалися,

– підсумував Мачей Дущик.