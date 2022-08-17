Українці, які перебувають у Польщі понад 183 дні, повинні сплатити податки за кордоном

Уже майже пів року триває повномасштабна війна в Україні, а це означає, що для багатьох біженців зовсім скоро настане 183 дні перебування за кордоном. Особливу увагу на це потрібно звернути українцям, які весь цей період були в Польщі, позаяк можуть виникнути проблеми з податковою.

Так, наступного тижня (22 – 28 серпня) термін перебування в Польщі у багатьох біженців, які в'їхали в країну у перші дні повномасштабного вторгнення на територію України російських військ, перевищить 183 дні. А відповідно до міжнародних забов’язань, саме після цього періоду особа повинна сплачувати податок у тій країні, в якій перебуває.

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Українці повинні подати PIT у Польщі

У положеннях законодавства зазначено, що податок (PIT) потрібно сплачувати до 20 числа того місяця, що йде наступний за місяцем, у якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. На практиці це означає, що вже у вересні деякі українські біженці повинні подати PIT за минулі пів року. Згодом відрахування стануть систематичними, щомісячними.

Податок стягується з доходів, одержаних за останні 183 дні. Ба більше, сплатити PIT потрібно й тим громадянам України, які працювали віддалено на українську компанію, оскільки "осередок життя" все одно був перенесений до Польщі.

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