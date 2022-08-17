Так, на следующей неделе (22 – 28 августа) срок пребывания в Польше у многих беженцев , въехавших в страну в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины российских войск, превысит 183 дня . А в соответствии с международными обязательствами, именно после этого периода лицо должно платить налог в той стране, в которой находится.

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Украинцы должны подать PIT в Польше

В положениях законодательства отмечено, что налог (PIT) нужно платить до 20 числа того месяца, идущим следующим за месяцем, в котором пребывание в Польше превысило 183 дня. На практике это означает, что уже в сентябре некоторые украинские беженцы должны подать PIT за прошедшие полгода. Впоследствии отчисления станут систематическими, ежемесячными.

Налог взимается с доходов, полученных за последние 183 дня. Более того, оплатить PIT нужно и тем гражданам Украины, которые работали дистанционно на украинскую компанию, поскольку "центр жизни" все равно был перенесен в Польшу.