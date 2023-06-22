Чарівний пляж у Британії з блакитним сяйвом на воді приваблює туристів: у чому секрет

Хвилі на острові Англсі вночі переливаються люмінесцентним блакитним сяйвом. Туристи та професійні фотографи стікаються до Уельсу, щоб зафіксувати це унікальне явище. Але щастить не всім.

Цього тижня пляж на острові Англсі став справжнім магнітом для туристів в Уельсі. У воді зафіксували унікальне природне явище – скупчення біолюмінесцентного планктону. Візуально це виглядає казково, наче вода наповнилась сяючими блискітками.

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Сяючі хвилі

Таке природне явище частіше зустрічається в тропічних краях: на Мальдівах чи в Мексиці. Але цього разу і Уельс побачив цей феномен. Пляж Англсі став справжнім магнітом для професійних фотографів, які намагалися зафіксувати мерехтіння моря. Щоб сфотографувати це явище часом доводиться чекати місяцями – в Уельсі його можна побачити щоліта.

Щоб сфотографувати сяючі хвилі, потрібно ловити момент цілу ніч / Фото Kris Williams

Таке сяяння на воді забезпечує велике скупчення спеціального біолюмінесцентного планктону. Такий ефект дає лише висока концентрація організмів у воді, бо зазвичай вони просто залишаються непомітними. Щоб "‎впіймати" чарівні хвилі на камеру потрібно терпляче фотографувати всю ніч. Найкращі знімки виходять ближче до ранку. А щоб побачити найяскравіше сяйво, потрібно змусити планктон у воді рухатись.

Цього разу багато планктону, але оскільки море спокійне, його повільніше прибиває до берега. Хвиль, які створюють світло, зараз мало. На щастя, на пляжі були інші люди, які кидали каміння у воду,

– розповідає місцевий житель містер Джонс, який вже не вперше бачить фантастичне сяяння на воді.