Платний в'їзд до ЄС з 2024 року: все, що потрібно знати про новий дозвіл ETIAS

Зібрали в матеріалі все, що треба знати українцям про нову систему платного в'їзду до країн Європи вже за рік.

Із 2024 року туристи з понад 60 країн будуть в'їжджати до Шенгенської зони за новими правилами. Українців ці зміни стосуються також. Що потрібно врахувати при перетині кордону та скільки буде коштувати ETIAS – далі в матеріалі.

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Детальніше про ETIAS

Невдовзі українцям потрібно буде отримувати новий дозвіл на подорожі до країн Європи. Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) має запуститися орієнтовно з середини 2024 року.

ETIAS – це не віза

Дозвіл ETIAS не є новим типом візи. Деякі мандрівники заплутались, бо подумали, що незабаром їм знадобиться віза для поїздки до Шенгенської зони, хоча між країнами діють безвізові угоди.

Насправді ETIAS – це програма попередньої перевірки безвізу для мандрівників, тому додатково нічого оформлювати не потрібно. Для отримання шенгенської візи треба проходити чимало різних процедур: зібрати документи, прийти на прийом, пройти співбесіду та сплатити візовий збір. А з ETIAS ви витратите лише 10 хвилин на подачу заявки онлайн.

Загроза шахрайства

Аферисти не дрімають, тому з'явилося чимало сайтів, які видають себе за офіційний портал ETIAS. Також є ті, які називають себе посередниками для отримання ETIAS (хоча ця послуга зовсім не потрібна).

ETIAS не впливає на візові заявки

Зафіксуйте, що офіційний сайт ETIAS працює під доменом "europa.eu". Більше жодних варіантів не може бути.

Тим мандрівникам, яким наразі потрібна шенгенська віза для подорожі до Європи, користуватися ETIAS не потрібно. Отримувати новий дозвіл треба тільки туристам із безвізовим в'їздом до ЄС.

Синім на карті позначено країни, куди потрібно мати ETIAS для в'їзду / Скріншот з travel-europe.europa.eu​

ETIAS – це про безпеку

Очікується, що нова схема в'їзду допоможе країнам ЄС спростити процедуру перетину кордону і посилити лібералізацію візового режиму. Також ідея створення ETIAS має допомогти Євросоюзу захистити свої кордони від хвиль мігрантів та загрози терористичних атак.

7 євро і проста процедура

Подати заявку на ETIAS набагато легше, ніж на візу. Це займе всього 10 хвилин часу. Потрібно лише заповнити персональну інформацію, завантажити скан паспорта, фотографію і все.

ETIAS коштуватиме 7 євро і діятиме протягом двох років. Мандрівникам не доведеться отримувати щоразу новий дозвіл для кожної подорожі: можна користуватися одним, поки він не закінчиться.