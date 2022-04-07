Такі результати дослідження Центру Разумкова. Опитування проводили на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса). Відповіді давали громадяни України віком від 16 років, які перетинали державний кордон пішки або автомобільним транспортом. Центр Разумкова опитав 101 респондента з 15 березня по 1 квітня 2022 року.

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Результати опитування

Майже 80% українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, налаштовані повернутися на Батьківщину, щойно закінчиться війна. Ще 11% біженців вагаються. Водночас 10% громадян України зізналися, що повертатися в рідні краї не планують.

Також третина (35%) опитаних вважають достатньою допомогу міжнародної спільноти в Україні, 43% – недостатньою, а 23% – не змогли визначитися з відповіддю.

Дії державного керівництва України під час протистояння окупантам 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% – негативно. Ще 20% людей не змогли дати оцінку.

Що важливо, 89% українців вірять у те, що Україна здобуде перемогу у цій війні, 10% мають сумніви і лише 1% не вірить у тріумф нашої держави.

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