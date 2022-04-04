Пивну культуру Чехії хочуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Чеське пиво популярне серед любителів хмільного по всьому світу. Тепер же Чеська асоціація пивоварень і солодовень намагається внести місцеву пивну культуру до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Так, голова спілки Франтішек Шамал розповів, що поки асоціація запропонувала винести культури виробництва, подачі та споживання пива на регіональний рівень. Після цього заявку розглянуть на національному рівні, а уже тоді – на міжнародному.

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Процес внесення пивної культури Чехії до списку ЮНЕСКО може зайняти не менше, як 4 роки. Однак в асоціації розраховують на позитивний результат, оскільки у світі уже є схожий досвід – у 2016 році статус всесвітньої спадщини набула пивна культура Бельгії.

Я працюю у пивоварній галузі досить давно. З нетерпінням чекаю на це і вірю, що наша пивна культура з часом потрапить до списку ЮНЕСКО. Проте попереду ще довгий шлях. Якщо все піде добре, то національний етап може завершитися наприкінці наступного року, а міжнародний – 2026 року, – сказав Шамал.

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