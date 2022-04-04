Так, голова спілки Франтішек Шамал розповів, що поки асоціація запропонувала винести культури виробництва, подачі та споживання пива на регіональний рівень. Після цього заявку розглянуть на національному рівні, а уже тоді – на міжнародному.

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Процес внесення пивної культури Чехії до списку ЮНЕСКО може зайняти не менше, як 4 роки. Однак в асоціації розраховують на позитивний результат, оскільки у світі уже є схожий досвід – у 2016 році статус всесвітньої спадщини набула пивна культура Бельгії.

Я працюю у пивоварній галузі досить давно. З нетерпінням чекаю на це і вірю, що наша пивна культура з часом потрапить до списку ЮНЕСКО. Проте попереду ще довгий шлях. Якщо все піде добре, то національний етап може завершитися наприкінці наступного року, а міжнародний – 2026 року, – сказав Шамал.

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