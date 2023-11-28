Тисячі самотніх чоловіків і жінок зареєструвалися на "‎побачення наосліп" у корейському місті Соннамі. Цю подію влаштувала місцева влада, щоб познайомити якнайбільше холостяків та холостячок.

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Корейців надихають на створення родини

Влада сподівається, що ті пари, які познайомляться і почнуть стосунки після зустрічі, згодом народять дітей. Адже головна мета заходу – підняти народжуваність у Південній Кореї. Зараз у державі популярність шлюбу та батьківства на досить низькому рівні.

Учасникам "‎побачення наосліп" було по 20 – 30 років. Щоб вони могли краще познайомитися, організатори влаштували змагання, рухливі ігри, вікторини, пригощали цукерками та червоним вином.

Подія викликала шалений ажіотаж серед холостяків. 36-річна Лі Ю-Мі, працівниця міської ради міста Соннам, поділилася, що їй довелося тричі подавати заявку, щоб нарешті потрапити на захід. Вона навіть гадки не мала, що буде така конкуренція.

Після зустрічі 198 осіб із 460 покинули вечірку як "‎пари", обмінявшись контактами із перспективою наступного побачення.

У Південній Кореї низький рівень народжуваності

Минулого року коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї впав до рекордно низького рівня.

У столиці держави – Сеулі – також розглядали можливість проведення схожого заходу із "‎побаченнями наосліп". Але ініціативу відклали через порцію критики, мовляв, це буде марною тратою коштів платників податків.

Противники подібних заходів запевняють, що такі побачення не допоможуть побороти причини, які реально спонукають людей не одружуватися і не заводити дітей. Це стосується захмарних витрат на житло та освіту.

Нагадаємо, ми писали про те, як діти в Південній Кореї складають національний вступний іспит. Він настільки важливий для майбутнього, що заради нього навіть змінюють розклад авіарейсів. Все задля того, щоб шум літаків не завадив учням зосередитись.

Річ у тім, що вступ до університету багато в чому вирішує, як надалі складеться життя людини в Південній Кореї. Від кар'єрного шляху до перспектив майбутнього шлюбу. У країні дуже висока конкуренція в освіті й вона доволі сильно тисне на корейських учнів.