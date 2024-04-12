Все завершилося трагедією: пілот знепритомнів, і пасажиру довелося самому посадити літак

Джозеф Ізатт перебував за кермом літака Cirrus SR-20. На жаль, у чоловіка виникли проблеми зі здоров'ям. Ізатт знепритомнів та впав на важелі управління.

Щоб врятуватися, Cirrus SR-20 довелося садити пасажирові. На щастя, він впорався й зумів організувати вдалу посадку в аеропорту Ролі-Дюрхем. Спілкуватися зі ЗМІ чоловік відмовився. Він взагалі побажав залишатися неназваним.

Зверніть увагу До Європи за 15 євро: відомий лоукостер продає дуже дешеві квитки на морські курорти

Очевидець розповів моторошні деталі

Натомість з журналістами охоче поспілкувався Івен Колфілд – очевидець інциденту. Чоловік відвозив свою доньку до аеропорту й наголосив, що відразу збагнув: відчувається щось моторошне. Медики вантажили людину у карету швидкої допомоги прямісінько на злітній смузі.

На жаль, згодом вдалося встановити, що попри щасливу посадку, історія завершилася трагедією. На жаль, Ізатта врятувати не вдалося. Причину смерті наразі не розкривають. Відомо, що покійний працював професором інженерії, а також завідував кафедрою біомедичної інженерії в Університеті Дьюка. Упродовж своєї кар'єри чоловік написав понад 200 робіт.

До слова, раніше у мережі опублікували фото пари, яка провела політ у дуже дивній позі. На всі здивовані погляди пара показувала сердечка. Зокрема, така поведінка, яка створила загрозливу ситуацію, дуже обурило бортпровідників. Наголошують, що під час польоту потрібно дотримуватися правил безпеки.