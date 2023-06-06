Ціна зросте: проїзний за 49 євро в Німеччині незабаром подорожчає

Німеччина ймовірно підвищить вартість єдиного квитка. Вигідний Deutschlandticket пропонує необмежений проїзд на всіх видах транспорту і коштує всього 49 євро на місяць. Але представники транспортної галузі проти такої низької ціни.

Квиток за 49 євро став надзвичайно популярним у Німеччині. З травня його придбали понад 3 мільйони пасажирів. Влада країни назвала запровадження Deutschlandticket "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини". Коли може зрости ціна на єдиний проїзний – читайте далі.

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Коли здорожчає проїзд

Керівник транспортного управління Мюнхена Інго Вортманн пояснив, що місцеві та регіональні компанії страждають через високий тиск інфляції. А дохід від квитків залишається низьким. У результаті очікується, що ціни на проїзні картки та всі квитки загалом – зростуть із січня 2024 року. Це необхідний крок, щоб зберегти надання якісних послуг.

Підвищення цін – не єдина зміна, яку розглядають у Німеччині. Також можуть запровадити схему, коли власникам квитків дозволять брати з собою ще одного дорослого та трьох дітей у певні години дня. Якщо транспортні компанії погодяться, це правило буде діяти у святкові та вихідні дні, а також у будні після 20:00.

Нагадаємо, з 1 травня в Німеччині почав діяти єдиний проїзний за 49 євро на місяць. Він включає проїзд громадським транспортом по всій країні: автобуси, метро, трамваї, а також потяги на короткі і середні відстані.