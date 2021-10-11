Підсипав наркотики, викрав і зґвалтував землячку: в Італії засудили українця

В Італії 6 жовтня суд остаточно визнав 31-річного громадянина України винним у кількох злочинах. Справу завершили після трьох років розслідування.

Свої злочини проти землячки українець скоїв ще у 2018 році. Тоді, у ніч з 7 на 8 липня, чоловік познайомився у клубі в Мілано-Маріттіма з дівчиною з України, обдурив та використав її.

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Що накоїв українець в Італії

Відомо, що чоловік спілкувався у нічному клубі з дівчиною та пригостив її коктейлем. По завершенню вечора він пообіцяв відвезти дівчину до її дому. Коли українка сіла в машину, то втратила свідомість.

Дівчина прокинулася через кілька годин не в себе вдома, а в кімнаті готелю. Тоді вона запідозрила, що в її напій підсипали наркотичну речовину, ймовірно Ghb. Мобільний телефон дівчини зловмисник встиг пошкодити, аби вона не могла покликати когось на допомогу, якби отямилася раніше.

Також сліди вказували на те, що українець ґвалтував дівчину, коли та була непритомна.

Яке покарання понесе українець

Розслідування у цій справі тривало три роки. Нарешті вину чоловіка підтвердили. Насамперед його зобов'язали виплати потерпілій 15 тисяч євро компенсації.

Тепер українця посадять до в'язниці на 6 років і 6 місяців.