Подсыпал наркотики, похитил и изнасиловал землячку: в Италии засудили украинца

В Италии 6 октября суд окончательно признал 31-летнего гражданина Украины виновным в нескольких преступлениях. Дело завершили после трех лет расследования.

Свои преступления против землячки украинец совершил еще в 2018 году. Тогда, в ночь с 7 на 8 июля, мужчина познакомился в клубе в Милано-Мариттима с девушкой из Украины, обманул и использовал ее.

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Что натворил украинец в Италии

Известно, что мужчина общался в ночном клубе с девушкой и угостил ее коктейлем. По завершению вечера он пообещал отвезти девушку домой. Когда украинка села в машину, то потеряла сознание.

Девушка проснулась через несколько часов не у себя дома, а в комнате отеля. Тогда она заподозрила, что в ее напиток подсыпали наркотическое вещество, вероятно Ghb. Мобильный телефон девушки злоумышленник успел повредить, чтобы она не могла позвать кого-то на помощь, если бы пришла в сознание раньше.

Также следы указывали на то, что украинец насиловал девушку, когда та была без сознания.

Какое наказание понесет украинец

Расследование по этому делу длилось три года. Наконец вину мужчины подтвердили. Прежде всего его обязали выплаты потерпевшему 15 тысяч евро компенсации.

Теперь украинца посадят в тюрьму на 6 лет и 6 месяцев.