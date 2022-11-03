Усе почалося з того, що в Отвоцьку (за 30 кілометрів від Варшави) на трасі S-17 поліцейські намагалися зупинити Audi, яка їхала на 39 кілометрів на годину більше за максимально допустиму швидкість. Але горе-водій проігнорував вимогу копів і ще більше прискорився. Тоді поліція почала погоню, але наздогнати порушника було непросто.

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Небезпечна погоня під Варшавою

Майже 30 хвилин тривала погоня за Audi. За цей час водій встиг проїхати три повіти: Отвоцький, Гарволіньський та Рицький. Аби таки упіймати керманича, до операції долучилися додаткові екіпажі.

Він був надзвичайно небезпечним і зухвалим, тому довелося залучати додаткові патрулі. Водій порушував усі правила дорожнього руху, таранив транспортні засоби, обганяв їх на узбіччі та навіть влаштовував ДТП. Часом він розвивав швидкість понад 240 кілометрів на годину,

– говорять у поліції.

Зрештою, водій, зрозумівши, що шансів втекти у нього немає, тож він кинув авто в полі і продовжував тікати пішки. Але правоохоронці виявилися швидшими.

Водієм Audi виявився 16-річний мешканець Любліна. Він був тверезий, але віз двох пасажирів – 14 та 18 років. Хлопець мав договір купівлі-продажу автомобіля з фальшивим підписом. Зібрані у справі матеріали будуть передані до сімейного суду, який і вирішить подальшу долю підлітка. Поліцейські інкримінували йому аж 7 злочинів.

Відео погоні за 16-річним водієм біля Варшави