У ще одному польському місті з'явиться відділення Нової пошти

Нова пошта розширяє географію роботи своїх відділень за кордоном. Основний ринок – Польща. Там і з'явиться нова точка українського поштового оператора.

На сьогодні за межами України працює уже майже 20 відділень Нової пошти. Так, 19 з них у Польщі та ще одне відкриється у Литві з середини березня.

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Крім цього, віднині, 20 лютого, у Катовіце запрацює перша точка Нової пошти, яка стане двадцятим відділенням у Польщі. Філія буде розташована за адресою вул. Sobieskiego 11.

Графік роботи:

з понеділка до п'ятниці – 08:00 – 20:00;

субота – 09:00 – 18:00;

неділя 09:00 - 18:00.

Усі відділення Нової пошти, які працюють в Польщі