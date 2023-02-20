У ще одному польському місті з'явиться відділення Нової пошти
20 лютого 2023, 09:17Читать новость на русском
Джерело:in-poland
Нова пошта розширяє географію роботи своїх відділень за кордоном. Основний ринок – Польща. Там і з'явиться нова точка українського поштового оператора.
На сьогодні за межами України працює уже майже 20 відділень Нової пошти. Так, 19 з них у Польщі та ще одне відкриється у Литві з середини березня.
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Крім цього, віднині, 20 лютого, у Катовіце запрацює перша точка Нової пошти, яка стане двадцятим відділенням у Польщі. Філія буде розташована за адресою вул. Sobieskiego 11.
Графік роботи:
- з понеділка до п'ятниці – 08:00 – 20:00;
- субота – 09:00 – 18:00;
- неділя 09:00 - 18:00.
Усі відділення Нової пошти, які працюють в Польщі
- Варшава 01/1 – 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);
- Варшава 01/3 – 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);
- Варшава 01/4 – 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);
- Варшава 02/6 – 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);
- Варшава 03/5 – 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);
- Варшава 04/2 – 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/1 – 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/2 – 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);
- Краків 30/1 – 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);
- Краків 30/2 – 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);
- Жешув 35/1 – 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 50/1 – 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 53/2 – 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);
- Познань 60/2 – 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);
- Познань 61/1 – 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/1 – 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/2 – 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);
- Лодзь 93/1 – 93-272, Polska, Województwo łódzkie, Łódź County, Łódź, Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 49 (до 30 кілограмів).