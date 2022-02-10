Здавалося, що паб Ye Olde Fighting Cocks (Старі бійцеві півні), історія якого налічує 1229 років, буде вічним. Проте у лютому 2022 року було оголошено про його закриття.

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Історія Ye Olde Fighting Cocks

За часів чуми, люди, які змогли врятуватися від хвороби, напивалися в пабі Ye Olde Fighting Cocks вщент і барикадувались від напастей зовнішнього світу. Згодом у пізньому Середньовіччі він став політичним клубом і ареною запеклих дискусій. У 2015 році організація PETA вимагала змінити назву пабу, оскільки вона нібито є прикладом жорстокого поводження з тваринами. Ye Olde Fighting Cocks зміг пережити й ці нападки.

Однак ковід виявився згубним та руйнівним для закладу – власник не зміг виконати вчасно фінансові зобов'язання. Тож через антиковідні обмеження, та пов'язані з ними збитки, власник пабу Крісто Тофаллі був вимушений закрити його, зізнаючись, що відчувають справжнє горе – ніби вмирає старий, але веселий родич.

З великим сумом змушений повідомити, що після вкрай важкого періоду YOFC переходить у зовнішнє управління. Ми разом з командою перепробували все, щоб паб продовжував працювати. Однак останні два роки були безпрецедентними для ресторанно-готельного бізнесу, і завдали поразки всім нам, хто намагався зробити все, щоб цей паб, що має безліч нагород, міг працювати в майбутньому,

– заявив власник пабу.

Паб Ye Olde Fighting Cocks у 1921 році / Фото LETA

Не все втрачено

І хоча на платформі GoFundMe запустили збір коштів з метою врятувати паб та навіть змогли зібрати понад 3 тисяч фунтів стерлінгів, це не допомогло. Але надія є! Тофаллі заявив, що паб знову зможе відкритися з новим керівництвом, до якого перейшов паб після оголошення банкрутства. І вже зараз ведуться переговори з компанією Mitchells and Butlers, у якої в управлінні понад 1700 пабів, барів і ресторанів по всій Великій Британії.

Ми всі шукаємо найкращий шлях розвитку для пабу, і він знову відкриється з новими власниками, і я сподіваюся, що вони збережуть частинку старого духу,

– сказав Тофаллі.

Власник пабу Крісто Тофаллі / Фото фейсбук Ye Olde Fighting Cocks