Чому українці переїжджають до Іспанії: 7 плюсів життя у найсонячнішій країні Європи

Іспанія – не єдина європейська країна з виходом до моря. І не найбагатша європейська держава. Чому ж тоді багато українців обирають для життя саме Іспанію?

Що отримують мігранти, які перебираються жити до Іспанії? Іноземці можуть насолоджуватись місцевою архітектурою, мальовничою природою, комфортним кліматом, а ще й надзвичайно смачною їжею. Сьогодні детальніше зупинимося на цих та інших принадах, які притаманні цій сонячній країні.

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Море та клімат

Берегова лінія в Іспанії дивує своєю різноманітністю. Спокійний пляжний відпочинок можна знайти у Валенсії, Аліканте або на Балеарських островах. Якщо ви полюбляєте активний відпочинок – вам на північ. В Астурії та Галісії знайдете найкращі місця для серфінгу. Ну, а найкращі пляжні вечірки проходять на Ібіці. До речі, саме в Іспанії найбільша кількість сонячних днів на рік у західній Європі.

Освіта

Починаючи змалечку, дітей навчають різними методами. Дитина сама не помічає, як вона починає читати, рахувати, адже все це подається через гру і без оцінок. Важливо, що у шкільній освіті класних керівників змінюють щороку, а суміжні класи можуть перемішувати. Завдяки цьому кожна дитина може проявити себе по-новому кожного наступного навчального року. А середня вартість навчання у місцевих університетах суттєво нижча порівняно з іншими європейськими вишами.

Спорт

Іспанці неймовірно спортивні люди. Спорт в Іспанії – це своєрідна релігія. Теплий клімат на більшості територій дозволяє тренуватися просто неба майже цілий рік. Крім основних футболу, баскетболу та тенісу, особливою родзинкою Іспанії звичайно є водні види спорту: серфінг, САП, віндсерфінг, вейкбординг та багато іншого.

Гастрономія

Іспанська кухня відрізняється своєю різноманітністю, неймовірними смаками та доступною ціною. Неможливо спробувати все за один раз. І багато хто думає, що паелья і хамон – це єдине, що може запропонувати Іспанія. Але це далеко не так. У кожному регіоні є свої "фірмові страви", наприклад, як хвіст бика в Андалусії, пінчоси в Астурії, десерт крема-каталана в Каталунії. І все це у супроводі місцевих вин чи кави.

Закон і порядок

Іспанія – країна з прозорим оподаткуванням і величезною кількістю державних інститутів. А її мешканці дуже законослухняні. Це одна із найбезпечніших країн світу. Крім дрібних крадіжок в туристичних точках, в іспанських містах безпечно і вдень, і вночі.

Архітектура

Іспанія займає 3 місце у світі за кількістю пам'ятників UNESCO! Цілих 48 унікальних пам'яток прикрашають міста Іспанії. Унікальність полягає також у гармонійному поєднанні історичних споруд із сучасною архітектурою. Можливість міст одночасно радувати пляжами та красивою архітектурою робить Іспанію однією з візуально привабливих країн світу.

Інфраструктура

В Іспанії добре розвинена інфраструктура. Основним міським транспортом є автобуси та метро. Подорожувати між містами також дуже легко та доступно. У поїздах працюють кондиціонери, є розетки та санвузли. Комфортним буде й переміщення автомобілем. Тут хороші автомагістралі та відносно недорогі платні траси.