Держприкордонслужба повідомила, що фейкова інформація з'явилася у соцмережі Х. Її опублікував акаунт, який намагався замасуватися під пресслужбу прикордонного відомства.

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Наголошують, що зловмисники використовують символіку, схожу на притаманну Держприкордонслужбі. Водночас нічого спільного з реальністю інформація, яку вони поширюють, не має.

Пропуск через кордон за донат? Обережно, фейк,

– мовиться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголосили, що фейкову інформацію можуть поширювати:

шахраї;

пропаганда;

російські спецслужби з метою наживи.

Зазвичай це роблять для наживи, компрометування органів державної влади України або проведення інформаційно-психологічних операцій. Українцям нагадують: аби не залишити ворогу жодних шансів, довіряти можна лише інформації з офіційних джерел. Росія веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

До слова, нещодавно у мережі поширювали фейк, що українців начебто депортують з ЄС. Його "зліпили" на основі релізу ""Загарбницька війна Росії проти України: персональні санкції ЄС за порушення територіальної цілісності продовжено ще на пів року".