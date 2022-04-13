Перелік контактів, які можуть стати у пригоді українцям, що через війну опинилися за кордоном

З першого дня війни понад 4,5 мільйона українців покинули свої домівки й відправилися у країни Європи шукати прихистку від війни. Аби бути готовим до різних ситуацій, слід зберегти контакти на будь-які випадки.

У Міністерстві соціальної політики опублікували корисні посилання та номери телефонів, які можуть стати у пригоді громадянам України за межами нашої держави.

До слова Як українським біженцям не стати жертвою шахраїв: найпоширеніші схеми зловмисників за кордоном

Куди звертатися біженцям за кордоном у разі різних проблем

Молдова

Поліція – 112;

ГО "Ла Страда Молдова" – 0 800 88 008;

Центр прав жінок – 0 800 800 00 (безкоштовна юридична консультація);

Угорщина

Поліція – 107;

Національна безкоштовна гаряча лінія – +36 80 20 55 20;

Словаччина

Поліція – 158 або 112;

Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для жінок, які постраждали від насильства – 0800212212;

Румунія

Поліція – 112;

Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для підтримки з питань домашнього насильства – 0 800 500 333;

Лінія підтримки Асоціації за свободу та рівність – +40 753 893 531 (психологічна та інформаційна підтримка);

Польща

Поліція – 112 або 197;

Національна польська служба екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства – 800 12 00 02;

Центр прав жінок – 600 07 07 17 (24/7, психологічна, соціальна та правова підтримка);

Офіційний сайт для українців, котрі приїжджають до Польщі – ukraina@udsc.gov.pl.

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