Список контактов, которые могут пригодиться украинцам, оказавшимся из-за войны за границей

С первого дня войны более 4,5 миллиона украинцев покинули свои дома и отправились в страны Европы искать убежища от войны. Чтобы быть готовым к разным ситуациям, следует сохранить контакты на любые случаи.

В Министерстве социальной политики опубликовали полезные ссылки и номера телефонов, которые могут быть полезны гражданам Украины за пределами нашего государства.

К слову Как украинским беженцам не стать жертвой мошенников: распространенные схемы злоумышленников

Куда обращаться беженцам за границей в случае разных проблем

Молдова

Полиция – 112;

НПО "La Strada Moldova" – 0 800 88 008;

Центр прав женщин – 080080000 (бесплатная юридическая консультация);

Венгрия

Полиция – 107;

Национальная бесплатная горячая линия – +36 80 20 55 20;

Словакия

Полиция – 158 или 112;

Круглосуточная бесплатная горячая линия для пострадавших от насилия женщин – 0800212212;

Румыния

Полиция – 112;

Круглосуточная бесплатная горячая линия для поддержки по домашнему насилию – 0 800 500 333;

Линия поддержки Ассоциации за свободу и равенство – +40753893531 (психологическая и информационная поддержка);

Польша

Полиция – 112 или 197;

Национальная польская служба экстренной помощи для пострадавших от домашнего насилия – 800 12 00 02;

Центр прав женщин – 600 07 07 17 (24/7, психологическая, социальная и правовая поддержка);

Официальный сайт для украинцев, приезжающих в Польшу – ukraina@udsc.gov.pl.

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