Список контактов, которые могут пригодиться украинцам, оказавшимся из-за войны за границей

13 апреля 2022 , 13:13
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Источник:

Министерство социальной политики Украины

С первого дня войны более 4,5 миллиона украинцев покинули свои дома и отправились в страны Европы искать убежища от войны. Чтобы быть готовым к разным ситуациям, следует сохранить контакты на любые случаи.

В Министерстве социальной политики опубликовали полезные ссылки и номера телефонов, которые могут быть полезны гражданам Украины за пределами нашего государства.

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Куда обращаться беженцам за границей в случае разных проблем

Молдова

  • Полиция – 112;
  • НПО "La Strada Moldova" – 0 800 88 008;
  • Центр прав женщин – 080080000 (бесплатная юридическая консультация);

Венгрия

  • Полиция – 107;
  • Национальная бесплатная горячая линия – +36 80 20 55 20;

Словакия

  • Полиция – 158 или 112;
  • Круглосуточная бесплатная горячая линия для пострадавших от насилия женщин – 0800212212;

Румыния

  • Полиция – 112;
  • Круглосуточная бесплатная горячая линия для поддержки по домашнему насилию – 0 800 500 333;
  • Линия поддержки Ассоциации за свободу и равенство – +40753893531 (психологическая и информационная поддержка);

Польша

  • Полиция – 112 или 197;
  • Национальная польская служба экстренной помощи для пострадавших от домашнего насилия – 800 12 00 02;
  • Центр прав женщин – 600 07 07 17 (24/7, психологическая, социальная и правовая поддержка);
  • Официальный сайт для украинцев, приезжающих в Польшу – ukraina@udsc.gov.pl.

Другая информация

  • Поддержка детей за границей – семейные формы;
  • Психологическая поддержка в странах ЕС – 116 123.
  • Контакты горячих линий в случае гендерно обусловленного и домашнего насилияhttps://www.bit.ly/3IWYLMu
Автор: Назарій Сорока