Список контактов, которые могут пригодиться украинцам, оказавшимся из-за войны за границей
13 апреля 2022 , 13:13Читати новину українською
Источник:Министерство социальной политики Украины
С первого дня войны более 4,5 миллиона украинцев покинули свои дома и отправились в страны Европы искать убежища от войны. Чтобы быть готовым к разным ситуациям, следует сохранить контакты на любые случаи.
В Министерстве социальной политики опубликовали полезные ссылки и номера телефонов, которые могут быть полезны гражданам Украины за пределами нашего государства.
К слову Как украинским беженцам не стать жертвой мошенников: распространенные схемы злоумышленников
Куда обращаться беженцам за границей в случае разных проблем
Молдова
- Полиция – 112;
- НПО "La Strada Moldova" – 0 800 88 008;
- Центр прав женщин – 080080000 (бесплатная юридическая консультация);
Венгрия
- Полиция – 107;
- Национальная бесплатная горячая линия – +36 80 20 55 20;
Словакия
- Полиция – 158 или 112;
- Круглосуточная бесплатная горячая линия для пострадавших от насилия женщин – 0800212212;
Румыния
- Полиция – 112;
- Круглосуточная бесплатная горячая линия для поддержки по домашнему насилию – 0 800 500 333;
- Линия поддержки Ассоциации за свободу и равенство – +40753893531 (психологическая и информационная поддержка);
Польша
- Полиция – 112 или 197;
- Национальная польская служба экстренной помощи для пострадавших от домашнего насилия – 800 12 00 02;
- Центр прав женщин – 600 07 07 17 (24/7, психологическая, социальная и правовая поддержка);
- Официальный сайт для украинцев, приезжающих в Польшу – ukraina@udsc.gov.pl.
Другая информация
- Поддержка детей за границей – семейные формы;
- Психологическая поддержка в странах ЕС – 116 123.
- Контакты горячих линий в случае гендерно обусловленного и домашнего насилия – https://www.bit.ly/3IWYLMu