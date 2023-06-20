Pegasus Airlines запустить новий рейс з Кракова: куди полетить

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines збільшує кількість напрямків з польських міст і відкриває ще одне сполучення з Кракова. Полетить в столицю Туреччини – Анкару.

Pegasus Airlines почне літати з Кракова в Туреччину

Польоти розпочнуть з 10 липня цього року. Раніше авіакомпанія відкрила маршрут з Анкари у Варшаву.

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Краків – Анкара: з 10 липня 2023 року, двічі на тиждень.

Рейси будуть обслуговувати у понеділок та четвер.

Купити дешеві квитки ви можете в офіційному додатку та на сайті авіакомпанії flypgs.com.

Приклад бронювання квитків Краків – Анкара / Скриншот з сайту flypgs.com

Wizz Air відкрила два нових рейси

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу планує два нові напрямки з Європи в Єгипет. Так, лоукостер полетить з Італії та Угорщини в Єгипет.

Будапешт – Каїр (Сфінкс): з 31 жовтня 2023 року, тричі на тиждень;

з 31 жовтня 2023 року, тричі на тиждень; Мілан (Мальпенса) – Хургада: з 31 жовтня 2023 року, двічі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць від Wizz Air. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.