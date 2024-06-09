Жертва Паола Гарсия должна была вылететь из аэропорта Форт-Лодердейла рейсом авиакомпании Spirit Airlines вечером 3 марта. Однако, неожиданно отменили рейс и сообщили всем пассажирам, что они могут забрать свои вещи в зоне выдачи багажа.

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Пассажирка отследила пропавший багаж до дома работника

Паола рассказала, что обычно берет свой чемодан на борт, но на этот раз ей сказали, что она должна сдать его.

По меньшей мере два часа я ждала свою розовую сумку, в которой содержались Apple MacBook, Apple iPad, Apple Watch, украшения, дорогая женская одежда и туалетные принадлежности. Она так и не появилась на багажной ленте,

– говорит американка.

Женщина добавила, что авиакомпания Spirit Airlines сообщила ей, что багаж был доставлен домой, но оказалось, что он так и не прибыл. Взяв ситуацию в свои руки, Гарсия использовала электронный маячок, чтобы отследить свои вещи. Устройство определило местонахождение багажа по адресу в Форт-Лодердейле.

Изобретательное расследование

Тогда Гарсия посетила упомянутый адрес, но не смогла вступить в контакт ни с кем из присутствующих. Находясь там, она сняла видео и фото, где видно многочисленные предметы багажа, ни один из которых ей не принадлежал. Впоследствии Гарсия связалась с полицией, чтобы сообщить о ситуации.



Пассажирка отыскала свой багаж самостоятельно / Фото Unsplash

Детектив сопоставил адрес жителя Базиля с базами данных работников аэропорта и обнаружил, что тот дежурил в день кражи. Дальнейшее расследование выявило записи с камер наблюдения, где видно, как подозреваемый заходит в камеру хранения магазина, где он работал, с розовой сумкой на роликах, которая соответствовала описанию похищенной вещи. На видеозаписи видно, как Базиль вынимает из сумки MacBook и различные мелкие предметы и перекладывает их в другие контейнеры.

После предъявления обвинения в краже в особо крупных размерах третьей степени Базиль не признал себя виновным и внес залог в размере 30 000 долларов. Следующее заседание суда назначено на 23 августа, согласно судебным документам.